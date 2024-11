Auch die EU hat dem Thema Sanierung mit der diesjährigen Neuauflage der Gebäuderichtlinie Rechnung getragen. Was Wohngebäuden betrifft, müssen die Mitgliedstaaten den durchschnittlichen Primärenergieverbrauch bis 2030 um mindestens 16 Prozent und bis 2035 um mindestens 20 bis 22 Prozent senken. 55 Prozent dieser Energieeinsparungen müssen durch die Renovierung der Gebäude mit der schlechtesten Energieeffizienz erreicht werden. Leichter vorgegeben als getan, denn die geforderten Gebäude mit der schlechtesten Energieeffizienz zu definieren benötigt eine breite Datengrundlage, die in dieser Form in Österreich aktuell nicht zur Verfügung steht. Zwar gibt es eine Energieausweis-Datenbank der Statistik Austria, jedoch ist diese unvollständig – in den Bundesländern wird überhaupt mit verschiedenen Datenbanken privater Anbieter gearbeitet. Ein bisschen Zeit gibt es noch, bis 2050 soll der nationale Gebäudebestand laut EU jedoch nur noch aus Nullemissionsgebäude bestehen.