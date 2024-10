Mit September 2024 haben beiden Allplan-Geschäftsfeldleiter Manuel Lorber und Gerald Steindl die Prokura verliehen bekommen. Diese Entscheidung sei nicht nur ein Zeichen des Vertrauens, sondern auch ein strategischer Schritt, um wichtige Prozesse noch schneller und effizienter voranzutreiben, wie das des Planungs- und Consultingunternehmen informiert.



Gerald Steindl, der seit Jauar 2021 das Geschäftsfeld Gebäudetechnik in St. Pölten leitet, bringt sein Know-how in allen Leistungsphasen von der Planung bis zur Umsetzung von Neu- und Bestandsbauten ein. Manuel Lorber, der seit April 2022 für das Geschäftsfeld Energie-Design verantwortlich ist, betrachtet die Themen Energie und Gebäudetechnik ganzheitlich und ist zudem externer Lektor an der Fachhochschule Pinkafeld.



