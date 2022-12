Rehau Building Solutions wird nicht an der ISH 2023 teilnehmen. Das Unternehmen schätzt durch die Herausforderungen der letzten zwei Jahre sowie die aktuelle Marktsituation die Chancen für eine erfolgreiche Ansprache internationaler Kund*innen auf der ISH als zu gering ein. „Die Art und Weise der Kund*innenansprache hat sich in den letzten zwei Jahren erheblich verändert. Der persönliche Kontakt muss wieder gestärkt werden“, erklärt Roger Schönborn, Leiter der Rehau Division Building Solutions. „Es ist keine Entscheidung gegen die ISH, sondern für die Kund*innen. Wir wollen uns 2023 ganz im Sinne Kund*innenorientierung fokussieren und werden in diesem Zusammenhang auch stärker die räumliche Nähe zu unseren Kund*innen suchen", ergänzt er.

