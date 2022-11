2019 hat die ISH noch live in Frankfurt am Main stattgefunden, 2021 gab es eine Digital-Edition. Bis sich die Branche von 13. bis 17. März 2023 erneut in Frankfurt trifft, wird die letzte Weltleitmesse vor Ort also vier Jahre her gewesen sein. In der Zwischenzeit hat sich vieles verändert, etwa die Marktlage und das Besuchsverhalten von Ausstellern wie Besucher*innen. Vor dem Hintergrund knapper Energieressourcen, Pandemie und Klimawandel sind Fragen zur Heizenergie, hygienisch sauberer Luft und Wasserverbrauch aktuell wie nie zuvor. Stefan Seitz, Leiter Brand Management ISH, spricht daher über die Aktualität des anstehenden, internationalen Branchentreffpunkts.