RX Global hat seine Geschäftsaktivitäten in Österreich evaluiert und beschlossen, Optionen für einen Ausstieg aus dem österreichischen Markt zu prüfen, wie der Messeveranstalter informiert. Der Markt erhole sich langsamer als erwartet. Bei RX, vormals Reed Exhibitions, geht man daher davon aus, dass eine neue Eigentümerschaft die besten Voraussetzungen für Wachstum des Geschäfts in Österreich biete.



Derzeit beginnen Vorbereitungen für einen Verkaufsprozess in Österreich, der mehrere Monate in Anspruch nehmen kann. Deutschland bleibe ein strategischer Schlüsselmarkt, wie das Unternehmen informiert. In Österreich richtet RX bisher unter anderem folgende Messe aus: Bauen & Wohnen Salzburg, Intertool, die Elektrofachhandelstage, die Power Days und Smart Automation Austria aus. Zu RX Austria & Germany gehören aktuell RX Salzburg, RX Wien, RX Deutschland, Messe Wien Exhibition & Congress Center und STANDout.