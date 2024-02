Strabag Property and Facility Services hat im Februar 2024 die Triburuzek-Gruppe mit Sitz in Wien erworben. Die dazugehörige Triburuzek Installationen GmbH & Co. KG und die Mück Haustechnik GmbH einschließlich ihrer 50 Mitarbeitenden werden in Strabag integriert.

Triburuzek ist auf die Planung, Errichtung, Servicierung und Modernisierung von Wärmepumpen und Heizungsanlagen, Wohnungssanierungen im Bereich Gas, Wasser, Heizung und Lüftung sowie Störungs- und Servicedienste mit 24/7 Bereitschaft spezialisiert und mit ihrer über 40-jährigen Präsenz gut in Wien verankert. In den vergangenen Jahren belief sich der Umsatz auf rund 7 Mio. Euro pro Jahr.