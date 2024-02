BWP-Geschäftsführer Martin Sabel warnt vor einem schwierigen ersten halben Jahr: „Seit Juni 2023 ist der Trend beim Absatz rückläufig. Besonders alarmierend ist der jüngste Einbruch im Dezember 2023 – im Vergleich zum Vorjahr haben wir im Dezember einen Absatzrückgang um über 40 Prozent verzeichnen müssen."



Damit sei eingetreten, wovor der Verband auf Grundlage der rückläufigen Zahl an Förderanträgen im Sommer gewarnt habe. Sollten sich die Rahmenbedingungen nicht verbessern und die Politik nicht aktiv eingreifen, rechnet Sabel mit einem gleichbleibenden oder rückläufigen Absatz im Jahr 2024.

Auch in Österreich war im dritten Quartal 2023 ein Marktrückgang spürbar, was wohl auf das Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWG), das nicht in seiner geplanten Form verabschiedet wurde, zurückzuführen ist. Das berichtet der Verband Wärmepumpe Austria. In Österreich ist 2023 laut Zahlen des Verbandes bereits passiert, wovor man sich in Deutschland noch fürchtet: Der gesamte Heizungsmarkt ist um rund 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Aber: Die Wärmepumpe konnte ihren Marktanteil laut Verbandspräsident Richard Freimüller trotz Einbruch vergrößern.