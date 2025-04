Die Strabag hat ein Term Sheet zum Kauf der deutschen WTE-Gruppe, einem Anbieter für kommunales und industrielles Wassermanagement, unterzeichnet. WTE steht bislang im hundertprozentigen Eigentum der EVN-Gruppe. Das Unternehmen plant, finanziert, baut und betreibt Projekte in den Bereichen Abwassermanagement, Wasserversorgung, Klärschlammbehandlung und Energierückgewinnung in Europa und dem Nahen Osten.



„Die beabsichtigte Übernahme des WTE-Geschäfts würde unsere bestehenden Kompetenzen im Bereich der Wasserinfrastruktur ideal ergänzen und uns zu einem der führenden Gesamtanbieter in diesem Bereich machen“, so Strabag-CEO Klemens Haselsteiner. Die geplante Akquise geht mit der Strategie 2030 der Strabag einher, wonach der Konzern seine Wertschöpfungstiefe erhöhen will. Im Infrastrukturgeschäft liegt der Schwerpunkt vor allem auf der Ergänzung des Leistungsportfolios in den Bereichen Energie und Wasser. Das von Strabag zu erwerbende WTE-Geschäft wird voraussichtlich eine Jahresleistung von rund 300 Mio. Euro erwirtschaften.



Der Vertragsabschluss ist bis Ende Februar 2025 angestrebt. Die Akquisition steht vorerst noch unter dem Vorbehalt der finalen Einigung über die Transaktionsdokumente mit der EVN, der Zustimmung des Aufsichtsrats der Strabag sowie sonstiger behördlicher Genehmigungen oder Zustimmungen Dritter, insbesondere kartellrechtlicher Genehmigungen.

