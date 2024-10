TPG Rise Climate, ein Fonds mit Stammsitz in San Francisco, der als des globalen Beteiligungsunternehmens TPG auf Klimainvestitionen spezialisiert ist, und GIC, ein globaler Investor aus Singapur, haben am 1. Oktober eine Vereinbarung zum Erwerb der Techem-Gruppe unterzeichnet. Das Unternehmen wird von seinem bisherigen Mehrheitseigentümer Partners Group, einem Manager von Privatmarktanlagen sowie den Co-Investoren CDPQ und Ontario Teachers' Pension Plan übernommen.



Der Gesamtwert der Transaktion beträgt 6,7 Mrd. Euro, der Abschluss wird in der ersten Jahreshälfte 2025 erwartet. Der Kaufpreis wird in zwei Tranchen gezahlt, eine bei Closing der Transaktion und der verbleibende Betrag im Juli 2027. Für den zukünftigen Mehrheitseigentümer TPG Rise Climate stellt Techem die bisher größte Akquise dar. Der Private-Equity-Fonds für globale Klimalösungen wurde gemeinsam mit dem irischen Musiker Bono und Unternehmer Jeff Skoll gegründet und investiert in Unternehmen, die die Dekarbonisierung vorantreiben.



So nun auch Techem. Das 1952 gegründete Unternehmen hat eine der größten digitalen Energiedienstleistungsplattformen der Branche aufgebaut. Techem ist in 18 Ländern aktiv und hat mehr als 13 Mio. Wohnungen mit über 62 Mio. digitalen Messgeräten im Service. Durch die starke Entwicklung der letzten Jahre hat Techem die Umsatzmarke von einer Mrd. Euro inzwischen überschritten – mit weiterem Wachstumspotenzial durch digitale Dienstleistungen und ein umfassendes Dekarbonisierungsangebot. Auf diese Basis will Techem mit seinen neuen Partnern TPG und GIC aufsetzen und seine 'One Digital Platform' weiter ausbauen.