Der Wunsch, umweltfreundlichere Kaltschutz-Alternativen zu verwenden, steige laut Techem seit den letzten Jahren deutlich. Chemiefreie Lösungen bieten Kund*innen auf lange Sicht immerhin nicht nur ökologische Vorteile, sondern senken auch die Betriebs- und Wartungskosten. Da kein Nachfüllen von Salz und Dosiermitteln erforderlich ist, muss die Wartung der Anlage nur etwa alle fünf Jahre durchgeführt werden, was wiederum Geld spart.



„Unser gemeinsames Ziel ist, ökologische Kalkschutzlösungen im Bereich der österreichischen Wohnungswirtschaft als Standard zu etablieren, und dadurch einen nachhaltigen Beitrag zur Erhaltung unseres Wasserschatzes zu leisten“, betont Zoran Jelen. Die Partnerschaft mit Watercryst verlaufe „durch und durch positiv", beide Unternehmen profitieren von der Expertise und Erfahrung des anderen.

Derzeit befinde sich Techem mit zahlreichen Kund*innen in der Angebotsphase, mit seinem Wassertechnik-Geschäftsbereich betreut das Unternehmen mehr als 14.000 Immobilien in ganz Österreich. Besonders starkes Interesse komme dabei aus den Regionen Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg. Als Neuheit bietet Techem zudem ein Mietmodell mit Rundumservice für Watercryst-Anlagen an. Durch die Langzeitmiete entfallen die anfänglichen Investitionskosten, sodass Kund*innen die neuen Lösungen quasi risikofrei nutzen können. Techem übernimmt alle Schritte, von der Montage über Wartungen und Reparaturen bis hin zur Bereitstellung von Ersatzteilen oder gegebenenfalls Austausch der Anlage bei Vollgarantie.