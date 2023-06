Raus aus Gas, lautet die Devise – aber wie jetzt genau? Derzeit stehen die Zeichen auf einen Ausstieg aus dem Gas bei der Raumwärme. Bei der Heizungstechnik würde somit kein Stein auf dem anderen – und kein Gasanschluss mehr am Netz – bleiben. Mit einem neuen Deep Dive-Format beleuchtet der TGA richtungsweisende Themen in der Gebäudetechnik aus mehreren Perspektiven. So war neben Verbandsvertretern und Herstellern auch die Stadt Wien auf der Bühne im Haus der Ingenieure vertreten, um Regulation und Praxis zusammenzuführen.

