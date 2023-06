Gerhard Schöfberger, Prokurist von Fröling





„Pelletheizer*innen haben sich in den letzten zehn Jahren in Österreich im Vergleich zur Nutzung von Heizöl insgesamt rund 1,6 Mrd. Euro erspart. Ein Haushalt, der 2012 eine Pelletheizung gekauft hat, hat sich bisher über 12.000 Euro an Heizkosten erspart. Für unsere Volkswirtschaft bedeutet das, dass alleine in den letzten zehn Jahren 5,3 Mrd. Liter Heizöl durch einen heimischen erneuerbaren Energieträger ersetzt wurden. Dazu kommt eine Emissionsreduktion um rund 13 Mio. Tonnen CO2“.