Die SHT hat auf der Frauenthal Expo 2024 eine neue Aktion angepfiffen: Mit dem Jahresprogramm "The Match" bringt das Unternehmen das Zusammenspiel von Industrie, Großhandel und Kunden symbolisch wie auch physisch aufs Spielfeld. „Die SHT Haustechnik steht 2024 ganz im Zeichen von Spitzenleistung, Zusammenarbeit und Fußball. Denn in dieser Sportart zeigt sich, was die Qualität des Zusammenspiels für das letztendliche Ergebnis ausmacht", erklärt Geschäftsführer Martin Haas. Dabei sein können alle SHT-Kunden, die Mitarbeitenden der Industrie-Programmpartner sowie die eigenen Mitarbeitenden.

