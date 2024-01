Wie kostspielig ist es nun, als Großhändler ein eigenes Messeformat durchzuführen, insbesondere wenn mehr Gäste erwartet werden? Nullsummen-Spiel sei es keines, Stadlhofer bestätigt: „Das kostet uns etwas". Für die Frauenthal sei die Expo jedoch die Möglichkeit, statt wenige Produkte extern auszustellen, ganze Lösungen und Produktportfolios an einem Ort abzubilden und damit nicht als „als Beiwagerl auf einer Messe" zu fungieren.



Frauenthal will die Marke Expo zudem weiterentwickeln, etwa durch die baldige Ausschreibung eines eigenen Awards. Dort werden Projekte nach Einreichung von einer Fachjury bewertet – die drei Gewinner dürfen am 24. Juni am Austrian World Summit von Arnold Schwarzenegger in der Hofburg teilnehmen.