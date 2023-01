Im Rahmen der ISH 2023 vom 13. bis zum 17. März in Frankfurt hat der Sanitärexperte Toto sichtbar aufgestockt: Erstmals lädt das japanische Unternehmen, das mit 36.000 Mitarbeitenden in 18 Ländern der Welt vertreten ist, in das Forum ein – über 1.600 Quadratmeter, die früher von Grohe gemietet wurden.



„Mit einem Standkonzept, welches die Sinne stimuliert – Licht, Klang, fließendes Wasser und grüne Bäume – zeigen wir die neuesten nachhaltigen Produkte und den positiven Einfluss, den diese auf unseren Lebensstil nehmen", lautet das Statement aus dem Unternehmen. Bei Toto will man die bevorstehende ISH nutzen, um neben anderen Exponaten das Washlet erlebbar zu machen.



