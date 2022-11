Uponor will künftig neue Wege bei der Ansprache von Kund*innen beschreiten und hat bekannt gegeben, nicht an der ISH 2023 teilzunehmen. „Fachmessen spielen als Informationsquellen für die Kund*innen von Uponor eine geringere Rolle als noch vor einigen Jahren. In diesem Zuge überarbeitet Uponor seinen Marketing- und Kommunikationsmix für 2023", so die offizielle Information von Seiten des Unternehmens. Als Grund wird die Veränderung der Informationskommunikation durch die Covid-19-Pandemie und die aktuelle Marktsituation genannt.



Das Unternehmen plant daher mehrere digitale wie physische Touchpoints, um Kund*innen ganzjährlich zu erreichen. So soll der Marketingmix gezielter auf spezifische Interessen zugeschnitten werden. „Wir nutzen die aktuelle Situation als Gelegenheit, um unsere Kund*innen mittels neuer Kommunikationswege zu erreichen und unterstützen sie weiterhin bei den aktuellen Herausforderungen, die Klimawandel und Wasserwirtschaft mit sich bringen“, erklärt Goran Kovacev, Senior Vice President Uponor Building Solutions – Europe.

