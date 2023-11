Erst am Montag, 13. November wurde der Abschluss der Übernahme von Uponor durch Georg Fischer offiziell. Der Reihe nach werden nun neue Details bekannt. So wird Uponor vollständig als vierte Division in den Konzern +GF+ integriert und soll unter dem Namen GF Uponor die Haustechnik-Kompetenz abdecken. Damit ergänzt Uponor die bisher drei Divisionen: GF Casting Solutions mit dem Fokus auf Gussbauteile und additive Komponenten, GF Machining Solutions mit dem Angebot für den Werkzeugmaschinenbau sowie die auch in der Haustechnik bekannte Division GF Piping Solutions, die sich in Zukunft auf Rohrleitungssystem für industrielle Anwendungen, Tiefbau und Infrastruktur konzentrieren wird.

Auch personell hat das Rochaden zur Folge. Dass Uponor-CEO Michael Rauterkus in die Konzernleitung von GF aufsteigt und dort die Verantwortung für die neue Division GF Uponor übernehmen wird, ist bereits mit der Bekanntgabe der Übernahme verlautbart worden.