Das neue Führungsteam Biesenberger-Kurzmann bringt es zusammen auf bald 40 Jahre bei Vaillant Österreich. Aaron Biesenberger (33) startete nach Abschluss seines Studiums an der FH Wien seine berufliche Laufbahn im Bereich der erneuerbaren Energien und kam 2017 zu Vaillant. Nach Stationen im Produktmanagement und Key Account übernahm er dort als regionaler Vertriebsleiter in der Region Ost erste Führungsaufgaben im Vertrieb. Künftig zeichnet er für die Leitung des Vertriebs an Installateur*innen und den Großhandel verantwortlich.



„Die Aufstockung der personellen Ressourcen in der Vertriebsleitung von Vaillant Österreich wird uns in unserem Wachstum sowie in unserer Beziehung zu Kunden und Partnern weiter voranbringen“, zeigt sich Markus Scheffer, Geschäftsführer Vaillant Group Austria, überzeugt. Gleichzeitig dankt er Rainer Kraft für seine Leistungen beim Festigen der Marktposition im Gasgeschäft sowie beim Ausbau des wichtigen Segments Wärmepumpe.



Josef Kurzmann (55) blickt auf mehr als 30 Jahre im Unternehmen zurück und hat den Aufbau des Geschäftsfeldes Wärmepumpen von Anfang an begleitet. Das Projektgeschäft – wesentlicher Erfolgsfaktor von Vaillant – wird von ihm seit Jahren geprägt und so verantwortet er künftig auf Geschäftsleitungsebene dessen Leitung. „Unser Ziel ist es, das Vertrauen in die Marke Vaillant weiter auszubauen, um den Marktherausforderungen mit unserem starken Partnernetzwerk in der Branche erfolgreich zu begegnen”, sind sich Biesenberger und Kurzmann einig.