Die Odörfer Haustechnik hat von ihren Anfängen in Graz vor 220 Jahren bis zu ihrer Gegenwart mit drei Niederlassungen, Elements-Badausstellungen und ABEX-Abholmärkten erfolgreiche Jahre hinter sich.

1804 gründet Jakob Miskay Edler von Dolnay die Eisenhandlung „Zur goldenen Schaufel“ am Grazer Gries. 1844 wird die Eisenhandlung von Christoph Odörfer übernommen, es folgen aufstrebende Jahre bis zur Zäsur durch den Ersten Weltkrieg. Nach Kriegsende wird das Geschäft wieder aufgebaut, der Zweite Weltkrieg sorgt erneut für Rückschläge, die kompensiert werden können.

1973 wird am Grazer Griesplatz das Geschäft „Bad Exklusiv“ eröffnet, in weiterer Folge wird die Badausstellung in der Herrgottwiesgasse eingerichtet, ebenso nimmt die Zentrale von Odörfer am heutigen Standort in der Grazer Plabutscherstraße den Betrieb auf. Im Jahr 1984 wird die Niederlassung in Klagenfurt samt Badausstellung gegründet, zehn Jahre darauf eröffnet auch in Wiener Neustadt eine Odörfer-Niederlassung, die heute unter anderem als zentraler Logistikstandort für die östlichen Bundesländer dient.