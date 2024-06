Mit dem österreichischen Hersteller Variotherm Heizsysteme GmbH ist der Verband der Installations-Zulieferindustrie (VIZ) um einen weiteren Experten für Flächenheizung sowie -kühlung reicher. Bereits bei der Gründung des VIZ vor zwanzig Jahren habe es den ersten Kontakt mit Variotherm gegeben, so der Verband – jetzt gehe man ein Stück des Weges gemeinsam. Für den VIZ ist Variotherm bereits der fünfte Neuzugang dieses Jahr, insgesamt zählt der Verband nun 32 Mitglieder.



„Wir sind sehr froh“, so Obmann Alexander Sollböck, „auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten Firmen wie Variotherm für die Arbeit und die Mitgliedschaft im VIZ begeistern zu können! Unser Netzwerk wächst und damit auch unsere Möglichkeiten gemeinsam für unsere Partner mehr erreichen zu können." Immerhin würden am Ende alle von einem starken Netzwerk, an dem gemeinsam gearbeitet wird und Trends gesetzt werden, profitieren.



„Variotherm schätzt das Netzwerk und beobachtet die Entwicklung des VIZ schon lange. Vor allem in der jüngeren Vergangenheit gab es immer wieder Anknüpfungspunkte, wie beispielsweise am informativen Trendkongress", betont auch Ronald Brunner, Vertriebsleiter des Familienunternehmens Variotherm. Und: „Wir sind davon überzeugt, dass wir hier einiges in das Netzwerk und zum Wissensaustausch des VIZ beitragen können!“