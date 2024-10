Ab Dezember übernimmt Ramin Khoshideh die Key Account Funktion von Duravit für den österreichischen Markt. Als Leiter des gesamten Vertriebsteams in Österreich soll Khoshideh sicherstellen, dass der Komplettbadanbieter im dreistufigen Vertrieb noch stärker als attraktiver Lösungsanbieter wahrgenommen wird.



„Ramin Khoshideh wird das Team und die Umsetzung der strategischen Neuausrichtung in Österreich maßgeblich unterstützen,“ betont Tobias Pfoh, Head of DACH Commercial der Duravit AG. Mit Fokus auf Architekt*innen, das Handwerk und Großhändler will Duravit seine Marke in Österreich noch stärker im Badezimmer verankern.

Khoshideh verfügt über langjährige Berufserfahrung, zuletzt war er bei der Frauenthal Service AG als Leitung Category Management Sanitär tätig, zuvor lange Jahre bei der SHT Haustechnik. Er wird an Tobias Pfoh berichten.

Der 42-Jährige sieht seiner neuen Aufgabe mit Spannung entgegen: „Duravit ist eine großartige Marke, die für Tradition ebenso steht wie für ikonisches Design . Ich freue mich darauf, diedes Unternehmens gemeinsam mit den Marktpartnern in eine für alle Seiten erfolgreiche Zukunft zu führen.“ Khoshidehs Bestellung folgt auf die Nachricht, dass der bisherige Österreich-Verantwortliche Robert Koller das Unternehmen nach 17 Jahren verlässt.