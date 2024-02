Viessmann bekennt sich mit dem Spatenstich für eine neue Verkaufsniederlassung in Wattens zum österreichischen Markt: Der neue Standort in Innsbruck wird nach modernsten Richtlinien errichtet und soll eine Anlaufstelle für Fachpartner und Endkund*innen zugleich sein, sich über Systemlösungen in Verbindung mit Wärme, Strom und Digitalisierung zu informieren.





Neben multifunktionalen Büroarbeitsplätzen für 18 Mitarbeitende entsteht ein Schauraum, in dem Systemkomponenten für ganzheitliche Klimalösungen, vollumfänglich und in Funktion - sowohl für Repräsentations- als auch für Schulungszwecke - präsentiert werden. Ein Schulungszentrum ist ebenso Teil des Neubaus. Die Viessmann Akademie wird zukünftig Veranstaltungen und Weiterbildungsangebote anbieten.