Zwei Jahre nach den ersten VIZ Infodays – und damit im Gleichtakt mit der ISH – kehrt die Roadshow des Verbands 2025 zurück. Unter dem Motto „Industrie hautnah“ präsentieren die VIZ-Mitglieder ihre Neuheiten direkt von der Weltleitmesse in Frankfurt an vier Standorten in Österreich. Damit wollen die Firmen die persönliche Nähe zu den Installateur*innen, Planer*innen, Architekt*innen, Schulen und Großhändlern pflegen.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!





Nach dem ersten Durchgang 2023 wurden die Besucher*innen zum Konzept und der inhaltlichen Ausrichtung befragt. „Die vielen konstruktiven Vorschläge haben wir aufgegriffen und werden diese 2025 konsequent umsetzen", heißt es von Seiten des Verbands.







So wird die Ausstellung künftig später beginnen, dafür länger dauern. Raum für persönliche Gespräche wird es wieder geben und neu auch Ansprechpartner*innen/Expert*innenen für diverse Themen wie „Mitarbeitendenbindung und -gewinnung“ „Fuhrparkmanagement“, etc. An allen Standorten gibt es ausreichend kostenlose Parkplätze, der Besuch ist für alle Interessierten kostenlos.