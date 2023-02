Bei ihrer Tagung Ende Februar hat die Generalversammlung des Verbands der Installations-Zulieferindustrie (VIZ) einstimmig beschlossen, sich als Kooperationspartner aus der webuild Energiesparmesse Wels zurückzuziehen.



„Wir sehen durch die vorangegangenen Gespräche und Nichteinhaltung von Zusagen durch die Messe Wels GmbH, keine Basis für eine weitere Kooperation", heißt es im offiziellen Brief an Messe Wels Geschäftsführer Robert Schneider, der von VIZ-Obmann Markus Riedl und Geschäftsführer Kersten Viehmann unterzeichnet wurde. Der Verband fordert die Messe außerdem dazu auf, das Verbandslogo aus ihrer Bewerbung, Werbemitteln und Auftritten zu entfernen. Ob auch die Verbandsmitglieder der Messe fernbleiben werden, wird sich zeigen.