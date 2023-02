Das Coronavirus hat einen Digitalisierungsschub in Österreich verursacht. Ob die Umstellung auf Homeoffice, das Erschließen neuer Geschäftsmodelle, oder das Entwickeln digitaler Kompetenzen – es hat sich so einiges getan, weil sich so einiges tun musste. Eine Marketagent-Umfrage zum Thema Digitalisierung in Österreich im Jahr 2021 bestätigt: Rund ein Drittel der befragten Unternehmen geben an, dass Digitalisierungsmaßnahmen sie im letzten Jahr vor stärkeren Rückschlägen aufgrund der Corona-Krise bewahrt haben. Weitere 26,7 Prozent vermelden, dass die Corona-Krise ihrem Unternehmen hinsichtlich der Digitalisierung ungeahnte Möglichkeiten eröffnet hat.