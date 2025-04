Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr an Bedeutung – auch in der SHK-Branche. Wie integriert E.C.A. Germany Nachhaltigkeitspraktiken in die Produktion und den Vertrieb seiner Produkte?

Bajramovic: Das stimmt! Nachhaltigkeit ist ein wichtiges und spannendes Thema, das wir Schritt für Schritt verfolgen. Beispielsweise gewährleistet unsere eigene Feldspat- und Quarzmine nicht nur ein hohes Maß an Autarkie, sondern schont Ressourcen. Wir nutzen unsere Rohstoffe so weit wie möglich im Kreislauf.

Welche Entwicklungen und Pläne stehen bei E.C.A. Germany als Nächstes an? Gibt es neue Produkte, Märkte oder Initiativen, über die Sie bereits mehr erzählen können?

Bajramovic: Wir haben in den vergangenen Jahren einige Innovationen auf den Markt gebracht, wie beispielsweise die Niedrigtemperatur-Heizkörperreihe X-AIR oder Neuheiten in der Sanitärkeramik und den Armaturen. Zudem stellen wir exklusiv bei der Messe in Wels den HEAT vor, der Prototyp eines Infrarot-Deckenheizkörpers mit LED-Beleuchtung. Außerdem gilt es, einige der Prozesse, die in jüngster Vergangenheit angestoßen wurden, jetzt zu verfeinern und zu optimieren. Wir möchten die Standorte in D-A-CH weiter ausbauen und weitere Märkte im europäischen Ausland angehen.