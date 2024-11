Jetzt konzentrieren Sie sich jedoch in der Zusammenführung auf die Gebäudetechnik. Warum sehen Sie hier besonderen Bedarf?

Rieder: Die Struktur der Haustechnik, wie ich sie kennengelernt habe, bringt einige Herausforderungen mit sich. Es ist üblich, dass Planer nur bis zu einem bestimmten Detailgrad planen, während die ausführenden Fachkräfte die Planung vervollständigen. Dies kann zu Doppelarbeit und Missverständnissen führen. In der Gebäudetechnik kommt es zudem häufig vor, dass alternative Produkte eingebaut werden, die nicht den ursprünglichen Spezifikationen entsprechen. Um Missverständnisse zu vermeiden und die Produktivität zu steigern, sollten wir frühzeitig klare Entscheidungen über die zu verwendenden Produkte treffen und diese in die Vorfertigung einfließen lassen.

Wie kann das zum Beispiel im Bad aussehen?

Rieder: Die Einbindung der Komponenten-Hersteller erst in der Ausführungsphase ist zu spät. Wenn ich bereits zu Beginn weiß, welche Produkte ich verwenden werde, kann ich dies in der Entwurfsplanung festlegen und die Industrie frühzeitig einbeziehen. Wenn ich jedoch mit einer solchen Entwurfsplanung zu einem Installateur gehe, kauft dieser die Produkte bei seinem Großhändler, montiert die Bäder und schlägt 30 Prozent auf den Preis auf. Das ist ineffizient und teuer. Daher ist es notwendig, die Bäder selbst zu disponieren und die Industrie von Anfang an einzubeziehen.

Der dreistufige Beschaffungsweg ist in der Gebäudetechnik nun mal üblich …

Rieder: … ja, das ist typisch für diese Branche. Wenn ich als Bauunternehmer Beton einkaufe, beziehe ich ihn direkt vom Hersteller in der benötigten Qualitätsklasse. In der Gebäudetechnik hingegen ist die Produktvielfalt wesentlich größer, die Vertriebswege sind länger und die Beschaffung aufgrund hoher Materialaufschläge teuer – aber warum? Wenn ich bereits zu Beginn weiß, welches WC ich in 18 Monaten einbauen werde, benötige ich keine Overnight-Lieferung oder 24-Stunden-Verfügbarkeit des Produkts.