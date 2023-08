Die Preise für einen Quadratmeter Messestand haben sich in seit 2020 nahezu verdoppelt, wie "Dein Messestand", ein Vergleichsportal für Messebau, aufzeigt. Die Preise hätten mit den Lieferengpässen während der Pandemie zu steigen begonnen und seien mit Zunahme der Inflation weiter in die Höhe geklettert, wie das Portal darlegt. Dein Messestand betreut ein Netzwerk mit ca. 150 Messebauunternehmen aus dem DACH-Raum. Die Daten wurden in Gesprächen mit Unternehmen des Netzwerks erhoben.



Die erhöhten Quadratmeter-Kosten betreffen sowohl den modularen Messebau mit System als auch maßgeschneiderte Messestandlösungen. Konform dazu ergab eine Auswertung von Dein Messestand, dass sich die Budgets in Relation zu den Maßen des Messestands im Zeitraum 2020 bis Anfang 2023 ebenso nahezu verdoppelt haben. Vier zentralen Faktoren zeichnen laut Dein Messestand verantwortlich für den Preisanstieg.