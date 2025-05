An der Universität Ljubljana sucht ein Team um die Mikrobiologin Nina Gunde-Cimerman nach geeigneten Mikroorganismen. Die Forschenden wollen verschiedene Mikroben mit unterschiedlichen Eigenschaften kombinieren, die gemeinsam eine stabile Gemeinschaft bilden. „Das Ziel ist ein nützliches Mikrobiom für Gebäude, das widerstandsfähig gegen schädliche Mikroben ist und oberflächliche Risse selbstständig repariert“, sagt Carole Planchette.

>>> "Solarreaktor": Grünen Wasserstoff mit der Sonne produzieren

Am Institut für Strömungslehre und Wärmeübertragung der TU Graz ist Carole Planchette dafür verantwortlich, eine geeignete, druckfähige Tinte zu entwickeln, in der die Mikroorganismen überleben. „Wir haben uns für den Inkjet-Druck entschieden, weil wir damit die lebende Tinte sehr präzise, kontrolliert und schnell zugleich auftragen können“, so Planchette. Eine Herausforderung sind die Dimensionen der Mikroorganismen, die eine Größe von mehreren Mikrometern erreichen und unter Umständen größere Cluster bilden können. Damit sind sie zu sperrig für die klassische Inkjet-Technologie, bei der Partikel im Nanometerbereich versprüht werden. Gemeinsam mit dem slowakischen Inkjet-Hersteller Qres Technologies und dem österreichischen Beschichtungsspezialisten Tiger Coatings arbeitet Planchette an den notwendigen technologischen Modifikationen.