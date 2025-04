ATB-Becker Photovoltaik GmbH

Die ATB-Becker Photovoltaik GmbH ist ein österreichisches Unternehmen mit Sitz in Absam, das sich seit 1986 auf Photovoltaik und Energiespeicher spezialisiert hat. Als Pionier der europäischen PV-Branche beliefert ATB-Becker Fachfirmen in Europa mit hochwertigen Komponenten und teilt sein Know-how aus mehreren Jahrzehnten Erfahrung. ATB-Becker ist der Generalimporteur und Exklusivvertreter des deutschen Herstellers Solarwatt in Österreich und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Fachbetriebe und Endkunden.

Neben der Distribution von Premium-Solarmodulen, Energiespeichern und intelligenten Energiemanagementsystemen umfasst das Leistungsspektrum auch Beratung, Planung, Schulungen sowie Betriebsführung und Wartung. Das Unternehmen ist Mitglied der Wirtschaftskammer Tirol, des Bundesverbands Photovoltaic Austria und engagiert sich aktiv in Normungsgremien des Österreichischen Verbands für Elektrotechnik.