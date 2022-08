Qualifizierte und attraktive Trainingsangebote sind wichtig für das Unternehmen und darum stehen Auszubildenden und neuen Angestellten von Beginn an eine Reihe von Trainingseinheiten zur Verfügung. Dadurch kann Sauter auf qualifizierte Mitarbeitende vertrauen. Geschäftsführer Harald Sonntag sieht die aktuelle wie auch die zukünftige Entwicklung des Fachkräftemangels als eine gesellschaftliche Herausforderung. Die Firma Sauter bildet mit annähernd 80 Auszubildenden so viele Nachwuchskräfte wie noch nie aus und ist nach wie vor ein attraktiver Arbeitgeber. Das Ziel ist es, die Mitarbeitenden für die Zukunft fit zu machen und zu Experten*innen in ihrem Bereich aufzubauen. Basierend auf den individuellen Skillprofilen werden entsprechende Fortbildungsmaßnahmen in die Wege geleitet. „Dadurch ist das Trainingsangebot sehr zielgerichtet und an die Bedürfnisse der Teilnehmenden, aber auch von Sauter als Unternehmen angepasst“, so Riesterer.



Bei Sauter wird aber auch die Möglichkeit geboten, sich neue Schwerpunkte zu setzen oder sich in einem neuen Bereich Fachwissen anzueignen. „Man hat hier die individuellen Interessen und Fähigkeiten seiner Mitarbeitenden im Blick und vergibt dementsprechend Chancen, sich weiterzuentwickeln. So ist es auch möglich, innerhalb des Unternehmens einen neuen Weg einzuschlagen“, erzählt Anette Schmiderer, die seit 38 Jahren im Unternehmen tätig ist. „Ich habe damals mit einer Ausbildung zur Industriekauffrau gestartet und arbeite inzwischen im Marketing.“ Jetzt erstellt sie unter anderem Grafiken und Werbeanzeigen. „Das war ein Hobby von mir und wurde von der Geschäftsführung erkannt und gefördert.“ So gibt es nicht nur viele Nachwuchskräfte, sondern auch eine ganze Reihe langjähriger Mitarbeiter, die mit dem Unternehmen wachsen und sich weitentwickeln konnten.



„Uns ist bewusst, dass nur mit guten und zufriedenen Mitarbeitern ein stetiges Wachstum und ein langfristiger Unternehmenserfolg möglich sind“, erklärt Geschäftsführer Werner Ottilinger. Das macht Auszeichnungen, die durch die Bewertung von Arbeitnehmern*innen möglich geworden sind, umso erfreulicher. „Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“