Aufgrund des Antragsstopps können momentan keine neuen Bundesförderungen für thermische Sanierung und Heizungstausch beantragt werden. Landesförderungen gibt es in vielen Bundesländern aber weiterhin, so auch in Wien. Die Hauptstadt will Sanierungen jetzt mit einem Expressverfahren attraktiver machen.

„Das neueste Drehmoment ist ein bedarfsorientiertes Expressverfahren, das die am häufigsten beantragten Einzelmaßnahmen noch schneller in die Umsetzung bringt. Mit dem Expressverfahren wollen wir erreichen, dass Sanierungswillige solche Einzelprojekte zeitnah binnen weniger Monate umsetzen können“, erläutert Kathrin Gaál, Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin.

2024 sind in Wien um 75 Prozent mehr Förderungsanträge gestellt worden als noch im Vorjahr – wohl auch aufgrund der attraktiven Förderlage, bei der Bundes- und Landesförderungen kombiniert werden konnten. Damit Sanierungsvorhaben auch in Zukunft schnell in die Umsetzung kommen, ermöglicht der Wohnfons Wien nun durch ein Expressverfahren einen rascheren Baubeginn für geförderte Einzelmaßnahmen – zum Beispiel Heizungstausch, Dämmung, Lifteinbau etc. – bis 400.000 Euro.