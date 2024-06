Das traditionelle Frühsommerfest der Wiener Fachgruppe Ingenieurbüros findet dieses Jahr am 27. Juni erneut an der Modul University Vienna am Kahlenberg statt. Der Einlass startet um 16.30 Uhr, um 17 Uhr begrüßt der neue Fachgruppenobmann Lukas Mahr die Gäste. Auch die Verabschiedung von Altobmann Roman Weigl steht zu diesem Anlass auf dem Programm. Für fachlichen Input wird Physiker, Autor und Kabarettist Werner Gruber mit einem Vortrag über die Möglichkeiten des KI-Einsatzes in der Branche der Ingenieurbüros sorgen, das Buffet wird um 18.30 Uhr eröffnet.

>> Hier können Sie sich als Mitglied der Wiener Fachgruppe Ingenieurbüros bis 19. Juni mit maximal einer Begleitperson anmelden.