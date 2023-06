Der dritte grüne Schwan ist laut Jäger „der geilste grüne Schwan!“ – die Pflanzenkohle, die entsteht, wenn Biomasse bei zu wenig Sauerstoffzufuhr verbrennt – sie wird also mittels Pyrolyse gewonnen. Der in der Biomasse enthaltene Kohlenstoff wird dabei nicht freigesetzt, sondern - teilweise - in der Kohle gebunden. „Alles was Holz ist, ist eine CO 2 Senke, Holzkohle ist extrem porös und verfügt über sehr große Oberfläche, speichert dementsprechend viel CO 2 .“



