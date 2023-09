Neben der Umsetzung der Wachstumsstrategie und der Erreichung der Umsatzziele steht für den gebürtigen Wiener die Weiterentwicklung seines Teams im Mittelpunkt. Dabei pflegt er einen partnerschaftlichen Führungsstil und legt Wert auf ein offenes Kommunikationsklima. „Unsere Arbeit muss Spaß machen. Nur wenn wir gemeinsam als Sales-Team motiviert agieren, können wir unsere Ziele erreichen", erklärt Burianek.



Der diplomierte Wirtschaftsingenieur und Ingenieur für Maschinenbau startete seine Karriere bei Grohe, als Regionalleiter für Sanitär und Armaturen in Ostösterreich. Danach war er einige Jahre Verkaufsleiter bei Herz Armaturen. Zuletzt war Wolfgang Burianek bei Reflex Austria als Key Account Manager International im Bereich Trade Sales für die Weiterentwicklung und den kontinuierlichen Ausbau der Handelsbeziehungen für die Märkte in Österreich, Südosteuropa sowie für Teile Osteuropas und Skandinaviens verantwortlich.

Seit Anfang September 2023 verstärkt er nun Laufen Austria in der Position als Head of Sales.



„Wir freuen uns sehr, mit Wolfgang Burianek einen ausgewiesenen Vertriebsexperten und langjährigen Kenner der Branche als neuen Leiter des Sales-Teams bei uns an Board zu haben. Gleichzeitig möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bei Michael Bauer bedanken, der die letzten zehn Jahre großartige Arbeit als Head of Sales für uns geleistet hat", betont Christian Schäfer, Vorstand der Laufen Austria AG.