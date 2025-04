Überraschung in Wilhelmsburg: Erst im Sommer 2023 hat Wolfgang Burianek die Verkaufsleitung von Laufen Austria übernommen. Der erfahrene Branchenkenner war davor mehr als 11 Jahre lang für Reflex Österreich verantwortlich gewesen. Nun verlässt er den Sanitärspeziallisten, um sich neuen Herausforderungen zu widmen, so Laufen in einer ersten Stellungnahme.

Die vakante Position des Verkaufsleiters übernimmt Christian Babinetz. Seit 2016 verantwortete er bei Laufen den Aufbau neuer Produktsegmente, zunächst als Product Manager und in Folge in der Position als Business Development Manager. Er berichtet direkt an den Managing Director der Laufen Austria GmbH, Christian Schäfer.