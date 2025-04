Gibt es außerdem Produktneuheiten auf dem Weg zum Vollsortiment?

Burianek: Wir werden 2025 auch zwei komplette Accessoires-Serien in unser Sortiment aufnehmen, Niara und Niara S, S für Square – also einmal mit einem runden Teil und einmal mit einem eckigen Anschluss-Teil für die Wand. Viele Niara Produkte sind zum Schrauben oder Kleben und das in verschiedenen Farben. In diesem Sortimentsumfang hatten wir so etwas noch nie in Verkauf, das ist wirklich auch für uns etwas Neues. Gerade Accessoires werden in unseren Kanälen eher weniger verkauft. Was schade ist, da geht es um Millionen in der Branche, die man generieren könnte.

Hat sich das neue Messekonzept der ISH eigentlich auf die Platzierung Ihres Standes ausgewirkt?

Burianek: Nein, der ist in der gleichen Halle. Es wird ähnlich wie bei der Salone del Mobile ein Stand sein, der sich aus mehreren Marken zusammensetzt. Natürlich Laufen und Roca wie eh und je. Aber was natürlich neu sein wird, ist ein eigener Alapé-Bereich und ein Teil für Idral, eine italienische Armaturenmarke, die die Roca Group vergangenen Juli gekauft hat.

