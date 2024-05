Aufgrund des spezifischen Geschäftsmodells von Climate Ceiling Solutions und der ausgeprägten Projektorientierung habe der Verwaltungsrat der Zehnder Group beschlossen, sich von diesem Nicht-Kerngeschäft zu trennen, heißt es von Seiten des Unternehmens. Insgesamt erwirtschaftete Climate Ceiling Solutions im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 23 Mio. Euro und beschäftigte insgesamt 75 Mitarbeitende, war jedoch in den letzten Jahren verlustbringend. Der Vollzug der Transaktion steht unter Vollzugsbedingungen und bedingt eine vorgängige Arbeitnehmerinformation in Frankreich, die für solche Transaktionen üblich ist. Die Transaktion wird zu einem einmaligen Verlust von rund 10 Mio. Euro führen, so die Zehnder Group.



Matthias Huenerwadel, CEO der Zehnder Group, dazu: „Mit Private Assets hat Climate Ceiling Solutions einen geeigneten Eigentümer gefunden, um ihr volles Potenzial zu entfalten und Mehrwert für alle Beteiligten zu schaffen." Bei Zehnder

wolle man nun in den Kerngeschäften weiterwachsen. Die Zehnder Group schätzt ihre langfristigen Wachstumsaussichten weiterhin positiv ein: Der Rückstand im Neubau- und Renovationsbereich, der steigende Bedarf an energiesparenden und effizienten Klimalösungen, der Wunsch nach gesunder Raumluftqualität seien Faktoren, die das Wachstum insbesondere im Lüftungsbereich zukünftig begünstigen.