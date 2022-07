Der Raumklimaspezialist hat in den vergangenen Jahren im Geschäftsbereich Klimadecken verstärkt investiert und will das auch weiterhin tun. Aufgrund wachsender Kund*innenansprüche erfordern die Komplexität wie Flexibilität der Klimadecken individuellere Beratung sowie kundenorientiertes Design. Daher wird der Geschäftsbereich in die eigenständige Firma Zehnder Climate Ceiling Solutions überführt. Der inhaltlich verwandte Geschäftsbereich Deckenstrahlplatten bleibt dagegen weiterhin Teil der Zehnder Group Deutschland – inklusive aller bekannten Ansprechpartner*innen. Die neue Gesellschaft vereint Produktmanagement, Entwicklungsabteilung, Beschaffung und Produktion sowie den Vertrieb der Klimadecken in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg.