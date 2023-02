Bei den beiden zentral im Messegeschehen platzierten Aussteller-Fachforen haben an beiden Messetagen Aussteller das Wort, stellen in spannenden Vorträgen ihre Innovationen und Lösungen vor und diskutieren aktuelle Trends mit dem Publikum. Das Forum in Halle 4 widmet sich am zweiten Messetag nachmittags ganz dem Thema BIM-Lösungen im vorbeugenden Brandschutz. Gäste erleben den Fortschritt des Themas BIM aus der Perspektive verschiedener Unternehmen und bekommen Einblicke in erprobte Produkte und Praxisbeispiele. Fünf Vorträge von der Wagner Group, Siemens AG, Wildeboer Bauteile, TÜV Rheinland AG und Stöbich Group stehen auf dem Programm.



Die FeuerTrutz leistet zudem einen aktiven Beitrag zum wichtigen Thema Fachkräftemangel. Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung oder qualifizierten Mitarbeitenden mit Branchenerfahrung ist die FeuerTrutz Jobbörse online und vor Ort (Halle 4, Stand 4-427) die richtige Anlaufstelle. Auf dem Treffpunkt Bildung & Karriere finden interessierte Messebesucher*innen eine Vielzahl an Ausbildungsträgern und können sich über verschiedene Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten informieren. Start-ups und junge Unternehmen werden in ihrer Teilnahme an der FeuerTrutz gefördert und bekommen auf dem Gemeinschaftsstand „Innovation@FeuerTrutz“ die Möglichkeit, dem Fachpublikum ihre Produktinnovationen vorzustellen.