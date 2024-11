Auch die Planung der Fluchtwege war komplex. Laut Richtlinien müssen Flüchtende nach maximal 40 m einen Notausgang ins Freie oder einen sicheren Bereich - etwa ein Stiegenhaus - erreichen. Eine Anforderung, die in der besonders großen Produktionshalle eine spezielle Lösung erforderte.



Das Konzept sieht elf Fluchttreppenhäuser vor, die sich über die Nutzung verteilen und in einen unterirdischen, druckbelüfteten Fluchtkollektor führen. Über diesen gesicherten Gang gelangen die Flüchtenden ins Freie. Darüber hinaus sind an den Fassaden weitere vier Außentreppen vorgesehen. Eine weitere Eigenheit im BMW Group Werk Steyr: Der Standort unterhält eine Betriebsfeuerwehr, die für den Brand- und Gefahrenschutz zuständig ist, aber auch ein wichtiger Ansprechpartner für die Brandschutzplanung.



So ist in der Montagehalle zur Unterstützung des Feuerwehreinsatzes eine Anlage zur Abfuhr von Rauch und Wärme vorgeschrieben. Nach gemeinsamen Abstimmungen wurde dafür keine Brandrauchabsaugungsanlage, sondern eine Brandrauchverdünnungsanlage vorgesehen, da eine solche Anlage bereits in anderen Gebäuden des Werks in Betrieb ist. Eine entscheidende Rolle spielte die Betriebsfeuerwehr, die einen sehr effizienten organisatorischen Brandschutz darstellt, auch bei der Realisierung der Brandabschnittsgrößen.