Arch. DI Thomas Romm

Arch. DI Thomas Romm ist Ziviltechniker und freier Architekt mit Schwerpunkt auf der Umweltwirksamkeit von Planen und Bauen. Er hat bereits sein Architekturstudium an der TU Wien zum Thema „Recyclinggerechtes Bauen“ abgeschlossen und arbeitet heute als Experte für Kreislaufwirtschaft an der klimaregenerativen Konzeption und Abwicklung von Stadtquartieren und Großbaustellen, vorwiegend im Wohnbau. Im Mittelpunkt stehen dabei Wertschöpfungskonzepte, die ökologische und ökonomische Ziele verbinden und zukunftsorientierte Alternativen im Bauen vermitteln. Thomas Romm ist Gründer der Genossenschaft BauKarussell e. Gen. – Gesellschaft zur Vernetzung der zirkulären Bauwirtschaft. Darüber hinaus unterrichtet er Ökologie für Architekten am IKA, Institut für Kunst und Architektur, an der Akademie der bildenden Künste Wien.