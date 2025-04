Die Gruppe baut ihre Länderpräsenz auch vor dem Hintergrund verschiedener Marktgegebenheiten und länderspezifischer Standards aus. Ein wichtiger Zielmarkt ist Italien, wo LST bereits seit Jahren mit Brandmelderzentralen präsent ist, etwa in der Universität Bologna und dem Marinemuseum in Venedig. Auch in den Niederlanden gibt es zahlreiche Referenzen wie etwa das Oosterschelde-Sperrwerk und die Wohnhausanlage „Zonnetrap“ mit 180 Wohnungen, in denen 600 Funkmelder sowie 58 Funkinterfaces verbaut wurden.

Aufgrund der steigenden Nachfrage wurden bereits im Sommer 2024 in Norditalien und den Niederlanden Repräsentanzen gegründet. „Unser erklärtes Ziel ist, ein stabiles europäisches Partner-Netzwerk aufzubauen und ein 360-Grad Angebot inklusive Service vor Ort zu garantieren“, so Friedl. Flaggschiff des Unternehmens ist die Brandmeldeanlage BC600, die in Infrastrukturprojekten und historischen Bauten, genauso wie in Krankenhäusern und Flughäfen für Sicherheit sorgt. Referenzen sind unter anderem das Wiener Rathaus, das Stift Klosterneuburg in Niederösterreich, das Parlamentsgebäude in Budapest und das Museo del Prado in Madrid.

Darüber hinaus hat Labor Strauss spezifische Lösungen entwickelt, um den Herausforderungen in erstarkenden technologiebasierten Branchen gerecht zu werden. Verbaut werden diese Lösungen etwa in Windkraftanlagen namhafter Hersteller. Zudem wurde im Jubiläumsjahr 2024 die Kompaktzentrale BC08 speziell für Exportmärkte, aber auch für den deutschen Markt präsentiert.