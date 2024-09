Wie wirkt sich die fehlenden Neubauprojekte bei Ihnen wirtschaftlich aus?



Friedl: Wir spüren das ehrlicherweise nur verhalten. Das hat damit zu tun, dass wir neben Österreich und Deutschland auch in vielen anderen Ländern aktiv sind, also sowohl Europa als auch Afrika, Asien und im Mittleren Osten. Da ist die Wirtschaftslage jeweils sehr unterschiedlich. Natürlich sind Österreich und Deutschland derzeit schwieriger als andere, es ist anzunehmen, dass sich das auch auf uns auswirken wird. Nur schreiben wir unsere Umsätze in einer relativ späten Phase des Gebäudes, wir werden fehlenden Neubau heuer noch nicht spüren. Den größten Knick im Baugeschehen gibt es derzeit im Wohnbau, und da ist relativ wenig Technik von uns drinnen: Mehr als eine Brandmeldeanlage sowie Not- und Sicherheitsbeleuchtung in Flucht- und Rettungswegen gibt es da selten. Unser Hauptfeld sind der Industrie- und Gewerbebau sowie öffentliche Gebäude, dort gibt es einen deutlich kleineren Knick. Dass wir in Wachstumsfeldern wie der Energieerzeugung und -verteilung stark vertreten sind, darüber haben wir schon gesprochen. Die Entwicklung für die LST Gruppe sehe ich daher positiv.



Wie verhält sich bei Ihnen das Geschäft im Neubau zur Sanierung, also zur Nachrüstung und Wartung von bestehenden Gebäuden und Anlagen?



Friedl: Wir sind in Österreich selbst sehr stark in der Instandhaltung, Wartung und Störungsbehebung, da ist der Zugang zu Erweiterungen ein anderer als wenn über Errichter oder Distributoren gearbeitet wird. Insgesamt schätze ich, dass 75 Prozent unseres Umsatzes aus dem Neubau kommen und 25 Prozent aus der Erweiterung.

Wo sehen Sie Wachstumsmärkte für die LST Gruppe?



Friedl: Deutschland ist trotz der aktuell schwierigen Marktsituation ein Wachstumsmarkt, da haben wir noch sehr viel Potenzial bei der Marktdurchdringung. In Österreich haben wir Potenzial bei der Sicherheitsbeleuchtungs-Technik, denn bei Brandmelde- und Löschsteuerung sind wir am Heimmarkt sehr gut aufgestellt. International ist ganz klar der Mittlere Osten ein Wachstumsmarkt, ganz konkret die Vereinigten Arabischen Emirate, wo wir eine gute Partnerschaft begründen konnten und bereits schöne Projekte umgesetzt haben. Auch in der Türkei verzeichnen wir dank einer guten, mittlerweile langjährigen Partnerschaft Umsatzsteigerungen, obwohl es dort insgesamt wirtschaftlich ebenfalls nicht einfach ist. In Italien stehen wir noch sehr am Anfang, hier haben wir eine Strategieänderung hinter uns, die bald greifen wird: Wir wollen hier lokales Personal anstellen, das den Markt in Italien bearbeiten wird.