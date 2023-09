Geberit Connect, die digitale Vernetzung vieler elektronischer Spüleinrichtungen, ermöglicht ein ganzheitliches und wirtschaftliche Management von Sanitäranlagen – von der Überwachung bis zur Protokollierung. Mit der App Geberit Control können Betreiber Hygienespülungen, elektronische Armaturen sowie WC- und Urinalsteuerungen direkt bedienen.

Um eine zukunftssichere Integration in eine Gebäudeautomation zu gewährleisten, hat Geberit seit 1. September nun auch Zusatzkomponenten wie das Geberit Gateway, die Konverter und ein GEBUS-Kabel im Sortiment.



