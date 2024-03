Den Anfang macht die Villa Etaner, deren Architektur quasi mit dem Hang verwächst, an dem sie errichtet ist. Lehmverputzte Wände und Holzelemente – wie etwa die Kücheninsel, die aus einem einzigen Baumstamm gefertigt wurde – erzeugen eine warme Atmosphäre. Im Bad wartet eine Horizontal Shower auf die Gäste: Die Liegedusche mit Massagefunktion wurde von Dornbracht erstmals in einer Doppelausführung für Paare bereitgestellt.



Am Waschtisch, der aus einem Fels geschnitten scheint, steht Vaia in Platin gebürstet. Das kühle Finish harmoniert mit der übrigen Raumgestaltung, die einer Felsengrotte ähnelt. In der oberen Etage gelangt man ins Schlafzimmer, das in ein weiteres Bad übergeht: Vor hohen Glasfenstern findet sich Vaia am Waschtisch und als freistehende Armatur an der Wanne, ebenfalls in Platin gebürstet. Eine Aquamoon-Erlebnisdusche komplettiert den Raum.