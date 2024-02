In dem 124 Jahre alten Gebäude ist fossile Energie seit kurzem passé, stattdessen setzt es nun vollständig auf Erdwärme und Photovoltaik. Im Garten wurden in bis zu 130 Metern Tiefe 14 Erdsonden verlegt, welche die im Keller gelegene Hochtemperatur-Wärmepumpe versorgen. Die am Dach und an der Fassade angebrachten Sonnenstrom-Module beliefern die Wärmepumpe wiederum mit der benötigen Energie.



Der Vorteil für die Bewohner*innen lässt sich messen, denn der Heizwärmebedarf konnte durch den Heizungstausch sowie durch die vorangegangene thermische Sanierung – aktuell ebenfalls vom Erneuerbare-Wärme-Paket gefördert – um 55 Prozent reduziert werden. Ein Vorzeigebeispiel ist das Objekt auch wegen des guten Einvernehmens zwischen Eigentümer und Mieter*innen, das den Umstiegsprozess geprägt hat.



„Mehrfach wurde ich bereits gefragt, ob ich die Umstellung auf eine umweltverträgliche Heizungs- und Warmwasserversorgung rückblickend ein weiteres Mal in Angriff nehmen würde. Darauf kann ich mit einem klaren ‚Ja!‘ antworten", so der Eigentümer Felix Kontrus über das Projekt. Bei der Abwicklung sehe er jedoch Verbesserungspotenzial in der Abstimmung zwischen den Behörden oder mit einer Reduzierung des bürokratischen Aufwands.