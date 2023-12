In den individuell gestalteten Wohnungen wechseln sich die historischen Bestandteile mit gezielten modernen Brüchen ab. Das gilt auch für die von Sieger Design entworfene Dornbracht-Armatur Tara, die sowohl in den Küchen als auch den Bädern zum Einsatz kommt. „Tara steht für eine zeitlose, stilbewusste Ästhetik und ist damit eine klassische Wahl für ein historisches Wohngebäude, das sich ganz der Moderne verpflichtet fühlt“, erläutern Hernaiz und Oliver.



Auf den Kücheninseln aus Naturstein steht nun Tara Ultra in Messing gebürstet (23kt Gold). Die goldene Oberfläche kontrastiert die hohen weißen Wände sowie die hellen Holzfußböden und wird so zum Blickfang. Als ähnlich stilprägend erweisen sich die freistehenden Armaturen, ebenfalls in Messing gebürstet, mit denen die Badewannen versehen sind. Ihre Hebelgriffe sind jeweils an der Wand angebracht. Zusätzlich wurde Tara als Wandarmatur in den Bädern eingebaut.