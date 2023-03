Dem klösterlichen Ambiente entsprechend ist die Gestaltung der Bäder in den Zimmern zurückhaltend: Die Wände sind in schlichtem Weiß verputzt, Waschtisch und Boden aus anthrazitfarbenem Naturstein gefertigt. Über den weißen Schalenbecken sind zwei Vaia-Armaturen von Dornbracht installiert. Die klassisch wirkenden Kreuzgriffe verbinden geometrische und sanfte Konturen, während die konischen Rosetteninen sanft zur Wand überleiten. Die Oberfläche Dark Platinum gebürstet bildet einen Kontrast zu den hellen Wänden und beruhigt gleichzeitig die Textur des Natursteins. Weitere Produkte von Dornbracht finden sich in der Dusche und am Badewannenrand.

Im Wellnessbereich wurde Vaia in den Umkleidekabinen eingesetzt, die sich durch warme Grautöne auszeichnen. Hier fiel die Wahl auf eine berührungslose Variante, ebenfalls in Dark Platinum gebürstet. Der erdige Farbton der Oberflächen setzt einen Akzent im zurückhaltenden Interieur und passt auch farblich zu den großen Spiegeln und den zylindrischen Pendelleuchten. Diese Kombination findet sich auch in den Massageräumen wieder. Mit ihrer Formensprache, die klassische und zeitgenössische Stilelemente verbindet, fügen sich die Dornbracht-Armaturen harmonisch in das Konzept des Botanic Sanctuary Antwerp ein.