Mit neuen Oberflächen aus Metall und Glas setzt TECEsquare jetzt Akzente im WC-Bereich. Die beiden neuen Metalloberflächen „Rusted Steel“ und „Nickel gebürstet“ stechen im überarbeiteten Programm besonders hervor. Die matte Oberfläche in Rostoptik verwandelt die Wand in eine kleine Architekturlandschaft und nimmt Bezug auf aktuelle Trends in der Fassadengestaltung - für den Industrial Style sind rostige Oberflächen nahezu unverzichtbar. Eine manuelle Oberflächenveredelung verleiht jedem Stück den Charakter eines Unikats.

Die neue Nickel-Oberfläche präsentiert sich mit einer gebürsteten Struktur - denn auch metallischer Glanz ist ein Gestaltungsthema in der modernen Architektur. Eine Ästhetik, die dank Anti-Fingerprint-Veredelung auch vor Fingerabdrücken schützt.

Für eine zeitlose Optik stehen auch die vier neuen Glasoberflächen Weiß, Schwarz, Signalgrau und Sandbeige mit ihrer Satinierung. Ihre Glasuren sind hinter Glas eingebrannt, was den Platten eine optische Tiefenwirkung, schöne Lichtbrechungen und eine transparente Anmutung verleiht. Passend dazu sind die Glasoberflächen Weiß satiniert und Schwarz satiniert jetzt auch in der Duschrinnenkollektion TECEdrainline zu finden.